Вебинары для бухгалтеров

🔎 Бухгалтеры находят клиентов на Авито и Яндекс.Услугах

Аутсорсинговые услуги легко продать через маркетплейсы. Как это сделать грамотно, вам расскажут на бесплатном вебинаре.

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Вебинар пройдет сегодня в 12:00 мск

На вебинаре:

  • Разберем 5 причин, почему по объявлению нет звонков.
  • Составим объявление, которое приведет вам клиентов.
  • Разберем примеры ответов в случае запроса, чтобы не сливать клиента в переписке.

Запись открыта.

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Электронные подписи

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемых доверенностей (МЧД) продлена до 31 августа 2023 года.

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

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Маркетплейсы

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах

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Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах
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