Как воспользоваться переплатой по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, образованной до 2023 года

Для этого надо подать заявление об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговиками в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Деньги отразятся на ЕНС на следующий день после подачи заявления.

При отсутствии иной задолженности по налогам на ЕНС будет числиться положительное сальдо, которое можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет исполнения налоговой обязанности иного лица.

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