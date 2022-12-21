ЕНП (единый налоговый платеж)

Как воспользоваться переплатой по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, образованной до 2023 года

Чтобы налогоплательщик смог распорядиться переплатой, она должна отразиться на ЕНС в качестве ЕНП и образовать положительное сальдо.

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Для этого надо подать заявление об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговиками в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Деньги отразятся на ЕНС на следующий день после подачи заявления.

При отсутствии иной задолженности по налогам на ЕНС будет числиться положительное сальдо, которое можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет исполнения налоговой обязанности иного лица.

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