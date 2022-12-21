Вымпелком нацелился на корпоративный эдтех

Оператор давно активно работает над развитием своего «билайн университета». Для того, чтобы внутренний продукт вынести за периметр компании и сделать из него успешный продукт – требуется усиление. Для этого Вымпелком купил миноритарную долю Knomary – эдтех-стартапа из Беларуси.

Knomary существует с 2016 года. Сейчас ее услугами пользуются крупные российские компании, такие как РЖД, «Норникель», Ростелеком, а также западные, ныне русифицированные: McDonalds («Вкусно – и точка») или PwC («Технологии доверия). Всего - около 50 компаний.

В целом, компания производит множество продуктов для обучения и развития сотрудников: система управления талантами, дистанционное обучение, конструктор курсов и т.п. Есть также и собственные обучающие курсы.

Совокупность опыта «билайн университета» и продуктов Knomary может создать не самый стандартный продукт на российском рынке. Сейчас многие компании создают свои «университеты», но получается далеко не у каждого. Подобный союз может стать альтернативой для тех компаний, кто не смог или не хочет сильно углубляться в создание подобных услуг.