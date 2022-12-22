Новый сервис СберАналитики поможет бизнесу изучить аудиторию и увеличить продажи

СберАналитика запустила новый сервис для бизнеса «Аналитика ассортимента». Он поможет глубже изучить свою аудиторию, избежать ее оттока и снизить уровень неопределенности при принятии решений.

Сервис особенно полезен производителям и ретейлерам.

СберАналитика способна исследовать даже труднодоступную целевую аудиторию благодаря базе численностью больше 100 млн человек. Обезличенные массивы данных о потребительском спросе дополнены чековой аналитикой «Платформы ОФД».

«Аналитика ассортимента» поставляется как готовое решение, а также в версии под заказ клиента.