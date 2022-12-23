Сервис «Тинькофф» для оплаты покупок по частям заработал в офлайн-магазинах

Чтобы оплатить товар, нужно будет отсканировать специальный QR-код на кассе магазина. Для оплаты покупок потребуется карта любого банка и смартфон – скачивать приложение «Долями» не нужно. Если клиент уже в нём зарегистрирован, достаточно будет ввести телефон и подтвердить его с помощью кода из SMS, сообщили в «Тинькофф».

Среди первых партнеров – Золотое Яблоко, BRANDSHOP, Finn Flare и другие.

Первый платеж в размере 25% от стоимости покупки сервис спишет с карты на кассе. Остальные три четверти будет снимать со счета автоматически каждые две недели.