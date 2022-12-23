«Кротовуха» получит товарный знак

Бизнесмен из Москвы подал в Роспатент заявку о регистрации товарного знака «Кротовуха», сообщает «Коммерсант».

Под этим брендом собираются продавать спиртовые настойки, медовуху, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.

Напиток «Кротовуха» стал мемом в социальных сетях, где один из пользователей рассказал, как ему на день рождения подарили настройку на тушке мертвого крота.

Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от дегустации такой настойки: кроты могут быть заражены паразитами и повредить организму человека.