Товарный знак

«Кротовуха» получит товарный знак

Мемную настойку на мертвом кроте зарегистрируют в Роспатенте.

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Бизнесмен из Москвы подал в Роспатент заявку о регистрации товарного знака «Кротовуха», сообщает «Коммерсант».

Под этим брендом собираются продавать спиртовые настойки, медовуху, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.

Напиток «Кротовуха» стал мемом в социальных сетях, где один из пользователей рассказал, как ему на день рождения подарили настройку на тушке мертвого крота.

Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от дегустации такой настойки: кроты могут быть заражены паразитами и повредить организму человека.

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