Ведение бизнеса

ФАС разрешила владельцу «Вкусно — и точка» купить логистическую компанию

100% российских активов логистической компании HAVI Logistics могут перейти к ООО «Логистика и точка».

Версия для печати

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Логистика и точка» о покупке 100% российских активов логистической компании HAVI Logistics (ООО «Рулог»), пишет «Коммерсант».

В сделку входят ООО «ХАВИ Узловая», ООО «РУЛОГ», ООО «ХАВИ Логистикс Елабуга», а также ООО «СТИ». Сумма покупки пока неизвестна. ООО «Логистика и точка» планирует получить 14 распределительных центров.

HAVI Logistics работает в РФ с 2008 года как логистический партнер McDonald's. Также предоставляет услуги для компаний British Petroleum, IKEA, Nordsee.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Декларация по НДС

Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

Налоговики рассылают информационные письма «о выявленных противоречиях, несоответствиях в налоговой декларации по НДС», к которым прилагается таблица с перечнем счетов-фактур аж за 2015 и 2016 годы.

Ведение бизнеса

Как работать с китайскими поставщиками без ошибок

По сведениям «Тинькофф Бизнес» оборот торговли с Китаем за семь месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на 1 млрд $ и составил 36,3 млрд $. Популярность этого направления связана с санкционным давлением и развитием параллельного импорта.

Как работать с китайскими поставщиками без ошибок

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Отчетность в ПФР

‼️ Разные подразделы формы ЕФС-1 по одному сроку сдачи можно отправлять разными файлами

Если вам нужно до 25 апреля 2023 отправить ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД) и со сведениями о взносах на травматизм (вместо 4-ФСС), не обязательно формировать один отчет в один файл.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще