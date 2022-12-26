ФАС разрешила владельцу «Вкусно — и точка» купить логистическую компанию

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Логистика и точка» о покупке 100% российских активов логистической компании HAVI Logistics (ООО «Рулог»), пишет «Коммерсант».
В сделку входят ООО «ХАВИ Узловая», ООО «РУЛОГ», ООО «ХАВИ Логистикс Елабуга», а также ООО «СТИ». Сумма покупки пока неизвестна. ООО «Логистика и точка» планирует получить 14 распределительных центров.
HAVI Logistics работает в РФ с 2008 года как логистический партнер McDonald's. Также предоставляет услуги для компаний British Petroleum, IKEA, Nordsee.