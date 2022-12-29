Конфисковывать имущество уехавших из России не будут

Предложение конфисковать имущество уехавших из России граждан на нужды «военной операции» неконституционное. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», – прокомментировал Андрей Клишас.

28 декабря 2022 года сенатор Сергей Цеков выступил с идеей отнимать имущество тех, кто уехал из РФ и направить средства на нужды участников СВО.