Право

Конфисковывать имущество уехавших из России не будут

Клишас назвал неконституционной идею изъятия имущества уехавших для нужд СВО.

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Предложение конфисковать имущество уехавших из России граждан на нужды «военной операции» неконституционное. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», – прокомментировал Андрей Клишас.

28 декабря 2022 года сенатор Сергей Цеков выступил с идеей отнимать имущество тех, кто уехал из РФ и направить средства на нужды участников СВО.

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