❗ Уже известен КБК для перечисления налогов компаний и ИП в 2023 году

Для единого налогового платежа ввели КБК 182 01 06 12010 10000 510.

С единого счета компании будут платить налоги, которые установлены НК. Перечислить их в бюджет можно одной платежкой.

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Исключение: НДФЛ с выплат иностранцам с патентом и пошлина, по которой суд не выдал исполнительный документ. Можно будет по желанию платить на отдельный КБК налог самозанятых, утилизационный сбор и сборы за пользование объектами животного мира.

Поступившие на единый счет деньги инспекция разнесет сама. В первую очередь гасится недоимка, затем – текущие платежи, уже потом – пени, проценты и штрафы.