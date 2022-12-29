На строительство больниц потратят почти 39 миллиардов рублей

Правительство РФ выделит 38,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, стоимость которых выше 3 млрд рублей. Об этом говорится на сайте правительства.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» регионы получат 26,4 млрд рублей в 2023 году, 11,8 млрд рублей в 2024 году и 667 млн рублей в 2025 году.

На эти средства построят и модернизируют 19 больниц в 17 регионах России.

Например, в Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулезный диспансеры, в Орле – многопрофильный медицинский центр, в Тульской области – онкологический центр, в Курске – многопрофильную детскую областную больницу.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующие распоряжения.