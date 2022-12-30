Отчетность в ПФР

Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС

Для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета будут применять новые бланки.

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Опубликован приказ ПФР от 31.10.2022 № 243п.

Обновили такие формы:

  • АДВ-1 анкета зарегистрированного лица;
  • АДВ-2 заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в ИЛС;
  • АДВ-3 заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе персучета;
  • АЖИ-8 решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица;
  • АДВ-6-1 опись документов, передаваемых страхователем в ПФР;
  • СЗВ-К сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе ОПС.

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