Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС

Опубликован приказ ПФР от 31.10.2022 № 243п.
Обновили такие формы:
- АДВ-1 анкета зарегистрированного лица;
- АДВ-2 заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в ИЛС;
- АДВ-3 заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе персучета;
- АЖИ-8 решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица;
- АДВ-6-1 опись документов, передаваемых страхователем в ПФР;
- СЗВ-К сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе ОПС.