🎄Иван Васильевич меняет профессию

В магазин за новыми транзисторами бежать не нужно. Мы все подготовили для вашей машины времени.
Будущее – прекрасно, и это не сон.
Становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров.
А чтобы бухгалтер отказался от учета – это точно новогодняя фантастика. Впрочем, мы знаем, кто в нашей современности Иван Грозный, кто – вор-рецидивист, а кто –изобретательный Шурик.
В магазин за новыми транзисторами бежать не нужно. Мы все подготовили для вашей машины времени.
Будущее – прекрасно, и это не сон.
Становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров.
Если в мобильном приложении банка нет СБП, то ЦБ не будет к нему применять меры до 1 апреля 2023 года.
Удвоили инвестиции в юань и золото, при этом обнулили остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах. Вкладывать средства в доллары больше не будут.
Любой бизнес стремится автоматизировать процессы. Ситуации, когда назревает потребность перейти от лоскутной автоматизации и старых учётных систем к более современным, у всех разные. Каким предприятиям действительно пора внедрять «1С:ERP» и что за трудности ждут их на этом пути? Узнайте из нашей статьи.
Для того, чтобы снизить размер доначислений по итогам налоговых споров, нужно использовать руководящие разъяснения Верховного суда.
Это самая выгодная цена года и завтра ее уже не будет. Но сегодня можно зафиксировать цену и пользоваться премиальной подпиской полгода. Цена за месяц практически незаметна. А польза будет ежедневно. Гарантируем!
С 1 января 2023 года ФНС готова подключать информационные системы компаний к системе АИС «Налог-3», которую испытывали два года. За это время более 114 компаний успешно прошли интеграционное тестирование подключения.
Операторов мобильной связи будут штрафовать, если они не проверяют достоверность сведений абонентов и не делятся информацией с Роскомнадзором.
Дорогие друзья, подходит к концу 2022 год. Совсем скоро время перенесет нас из из прошлого в будущее, год был тяжелый…
Сейчас становится все меньше возможностей для взаимодействия компаний и внештатных сотрудников в других странах. Это зачастую происходит из-за невозможности оплатить работу исполнителей, также есть сложность в организации документооборота.
С 2023 года взносы по единому тарифу надо будет платить на новый КБК. Тем не менее для каждого вида страхования тоже есть свои КБК.