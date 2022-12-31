Появились браслеты для оплаты с помощью Tinkoff Pay

К изделиям должна быть привязана карта банка, пишет VC.

Ювелирные аксессуары позволяют оплачивать товары и услуги без использования банковской карты везде, где принимают безналичную оплату.

Они сделаны из серебра, перламутра и других материалов и имеют встроенный NFC-чип.

Управлять настройками изделия и пополнять баланс можно через приложение «Тинькофф», а активировать функцию оплаты поможет сотрудник в магазине при покупке устройства.

Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей, как и при оплате бесконтактной банковской картой, нужно ввести PIN-код.

Брелок с полимерным основанием стоит 1150 рублей, бегунок в виде мозаики с основанием из серебра – 55 200 рублей.