Банковские приложения

Появились браслеты для оплаты с помощью Tinkoff Pay

«Тинькофф» вместе с брендом Artpayments выпустил подвески, браслеты, бегунки, брелоки для оплаты покупок с помощью Tinkoff Pay. Пока купить изделия можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем количество точек продаж расширят.

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К изделиям должна быть привязана карта банка, пишет VC.

Ювелирные аксессуары позволяют оплачивать товары и услуги без использования банковской карты везде, где принимают безналичную оплату.

Они сделаны из серебра, перламутра и других материалов и имеют встроенный NFC-чип.

Управлять настройками изделия и пополнять баланс можно через приложение «Тинькофф», а активировать функцию оплаты поможет сотрудник в магазине при покупке устройства.

Для подтверждения операции на сумму от 1000 рублей, как и при оплате бесконтактной банковской картой, нужно ввести PIN-код.

Брелок с полимерным основанием стоит 1150 рублей, бегунок в виде мозаики с основанием из серебра – 55 200 рублей. 

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