В новых регионах можно будет взять ипотеку под 2%

Правительство запускает льготную ипотечную программу для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет «Коммерсант».

Получить кредит по ставке не более 2% годовых можно на покупку и строительство жилья в этих регионах.

Соответствующее постановление прописал премьер-министр Мишустин.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.