Ипотека

В новых регионах можно будет взять ипотеку под 2%

Максимальный размер кредита по льготной ставке – 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 10%.

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Правительство запускает льготную ипотечную программу для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет «Коммерсант».

Получить кредит по ставке не более 2% годовых можно на покупку и строительство жилья в этих регионах.

 Соответствующее постановление прописал премьер-министр Мишустин.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ипотека
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