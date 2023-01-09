Ипотека

ВТБ оформил более тысячи заявок на льготную ипотеку с новыми условиями

Также банк предлагает вместо 8% годовых выплачивать 7,7%. Для этого нужно оформить сделку с использованием цифровых сервисов.

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С 1 января банк ВТБ оформил 1,1 тыс. заявок в рамках ипотеки с господдержкой по новым условиям, сообщает «ТАСС».

Ставка для заемщиков составляет 7,7% с учетом использования цифровых сервисов.

Для льготной ипотеки установлена ставка в 8% годовых, но ВТБ предложил сэкономить 0,3 п.п., если сделка будет оформлена через цифровые сервисы.

Также банк получил 200 заявок на семейную ипотеку по новым условиям. Взять кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

 

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ипотека
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