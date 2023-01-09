Социальная поддержка

Медикам доплатят до 18,5 тысяч рублей в месяц

Надбавку получат около 1,1 млн медработников. На поддержку выделено свыше 152,4 млрд рублей.

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С 1 января 2023 года медики дефицитных специальностей будут получать специальные социальные выплаты. Всего выделено более 152,4 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

В зависимости от специальности медработники будут получать от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц.

Надбавка положена:

  • сотрудникам скорой помощи;
  • врачам и специалистам первичного звена здравоохранения;
  • медикам, которые работают в сельской местности и отдаленных районах;
  • тем, кто занимается проведением сложных исследований, например, диагностикой онкологических заболеваний.

Дополнительные соцвыплаты получат около 1,1 млн специалистов.

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