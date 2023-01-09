Медикам доплатят до 18,5 тысяч рублей в месяц

С 1 января 2023 года медики дефицитных специальностей будут получать специальные социальные выплаты. Всего выделено более 152,4 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
В зависимости от специальности медработники будут получать от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц.
Надбавка положена:
- сотрудникам скорой помощи;
- врачам и специалистам первичного звена здравоохранения;
- медикам, которые работают в сельской местности и отдаленных районах;
- тем, кто занимается проведением сложных исследований, например, диагностикой онкологических заболеваний.
Дополнительные соцвыплаты получат около 1,1 млн специалистов.