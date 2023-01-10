ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие налоги надо по-прежнему платить на отдельные КБК: таблица от ФНС

С 2023 года почти все налоги, сборы и взносы вошли в единый налоговый платеж. Но некоторые надо по-прежнему платить отдельно на конкретные КБК.

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На конкретные КБК платят:

  • НДФЛ с выплат иностранцам с патентом;
  • различные виды пошлин, в том числе по которой суд не выдал исполнительный документ (ст. 11 НК РФ);
  • административные штрафы.

Налоговики подготовили перечень этих налоговых платежей.

Таблица с перечнем – во вложении.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
ЕНП (единый налоговый платеж)
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