Ведение бизнеса

Puma может вернуться в РФ уже летом 2023 года

Компания ведет переговоры с московскими ТЦ, чтобы запустить монобрендовую розницу.

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Летом 2023 года могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma, пишут «Известия».

Спортивные товары будут доступны в московских ТЦ. Представители компании ведут переговоры с торговыми площадками и собираются запустить монобрендовую розничную продажу.

Пока что компания «Пума Рус» принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии. Бренд приостановил работу в РФ в марте 2022 года.

Компания Reebook приняла такое решение, но продала часть бизнеса турецкой фирме Flo, которая возобновила продажи в российских магазинах под названием Sneaker Box.

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