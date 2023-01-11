Puma может вернуться в РФ уже летом 2023 года

Летом 2023 года могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma, пишут «Известия».
Спортивные товары будут доступны в московских ТЦ. Представители компании ведут переговоры с торговыми площадками и собираются запустить монобрендовую розничную продажу.
Пока что компания «Пума Рус» принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии. Бренд приостановил работу в РФ в марте 2022 года.
Компания Reebook приняла такое решение, но продала часть бизнеса турецкой фирме Flo, которая возобновила продажи в российских магазинах под названием Sneaker Box.