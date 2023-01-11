Личные финансы

Таиланд будет брать с туристов 9 долларов при въезде в страну

Средства пойдут на поддержку иностранцев, которые пострадали от несчастных случаев и на развитие туристических направлений.

Версия для печати

С июня 2023 года Таиланд вводит туристический сбор в размере 300 бат (около $9), сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.

Если у иностранцев есть разрешение на работу в Таиланде, то сбор взимать не будут.

Средства направят на улучшение туристической сферы и на выплаты путешественникам, которые пострадали от несчастных случаев. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bangkok Post.

В 2022 году в Таиланд приезжали 11,8 млн туристов. В 2023 году страна планирует принять 25 млн человек.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Личные финансы
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Карьера бухгалтера

📜 Стать главным бухгалтером можно будет без профильного образования

Стать главным бухгалтером, инженером-метрологом, пожарным и даже руководить организацией, которая занимается государственной кадастровой оценкой, скоро смогут люди без профильного высшего или среднего специального образования.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомления об исчисленных суммах платежей

Налогоплательщики будут уплачивать налоги и взносы в виде единого налогового платежа (ЕНП). В этой статье хотим добавить, что, при определенных случаях, дополнительно потребуется подавать уведомления об исчисленных суммах платежей.

Уведомления об исчисленных суммах платежей

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще