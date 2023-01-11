Таиланд будет брать с туристов 9 долларов при въезде в страну

С июня 2023 года Таиланд вводит туристический сбор в размере 300 бат (около $9), сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.

Если у иностранцев есть разрешение на работу в Таиланде, то сбор взимать не будут.

Средства направят на улучшение туристической сферы и на выплаты путешественникам, которые пострадали от несчастных случаев. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bangkok Post.

В 2022 году в Таиланд приезжали 11,8 млн туристов. В 2023 году страна планирует принять 25 млн человек.