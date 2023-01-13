Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарства могут происходить задержки в доставке препаратов в аптеки, сообщается на сайте Росздравнадзора.
«Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют – в лучшем случае – финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем», – говорится в сообщении.
Задержка может возникнуть из-за логистических проблем, дистрибуторы уже работают над альтернативными маршрутами поставок.