Мужчинам не будут запрещать выезд из страны

Сообщения о запрете выезда мужчинам из России, годным к военной службе являются информационной «уткой» и диверсией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что с 9 января 2023 года мужчинам запретят пересекать границы РФ.

В конце декабря 2022 года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничения на выезд не вводились и вводиться не будут.