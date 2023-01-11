Мобилизация

Мужчинам не будут запрещать выезд из страны

Дмитрий Песков назвал диверсией сообщения Минобороны Украины о запрете мужчинам покидать РФ.

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Сообщения о запрете выезда мужчинам из России, годным к военной службе являются информационной «уткой» и диверсией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что с 9 января 2023 года мужчинам запретят пересекать границы РФ.

В конце декабря 2022 года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничения на выезд не вводились и вводиться не будут.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Мобилизация
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