Объявили прожиточный минимум в новых регионах

С 1 января 2023 года размер прожиточного минимума на душу населения в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рубля. Об этом пишет «Интерфакс».
В эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень прожиточного минимума на новых территориях выравнивается с близлежащими регионами – Ростовской областью и республикой Крым.
Определение прожиточного минимума влияет на размер социальной поддержки жителей регионов.