Приложение Сбера можно установить на iPhone

ПО называется Sberbank Installer iOS, пишут «Ведомости».

Чтобы установить приложение, надо предоставить доступ сотруднику банка к телефону.

Ноутбук сотрудника банка подключается к смартфону пользователя через кабель. После чего «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода» и приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

В апреле 2022 года, после того, как «Сбер» наряду с другими российскими банками попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза, приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store и из Google Play. Аналог «Сбербанк Онлайн» – приложение СБОЛ появилось В AppStore дважды появлялся аналог «Сбербанк Онлайн» – приложение СБОЛ, но его спустя время удаляли.