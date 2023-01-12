Банковские приложения

Приложение Сбера можно установить на iPhone

«Сбер» разработал собственное программное обеспечение для установки приложения–агрегатора российских банковских программ СБОЛ на iPhone. Приложение устанавливают бесплатно в 5 тыс. офисов банка по всей стране.

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ПО называется Sberbank Installer iOS, пишут «Ведомости».

Чтобы установить приложение, надо предоставить доступ сотруднику банка к телефону.

Ноутбук сотрудника банка подключается к смартфону пользователя через кабель. После чего «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода» и приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

В апреле 2022 года, после того, как «Сбер» наряду с другими российскими банками попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза, приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store и из Google Play. Аналог «Сбербанк Онлайн» – приложение СБОЛ появилось В AppStore дважды появлялся аналог «Сбербанк Онлайн» – приложение СБОЛ, но его спустя время удаляли.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Банковские приложения
Связано с компанией: СберБанк
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Банковские приложения

Приложение Сбера можно установить на iPhone

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