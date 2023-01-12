Могут разрешить арендовать жилье за маткапитал

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала. Об этом сообщает «RT».
Автор инициативы просит внести изменения в нормативные акты, чтобы молодые семьи могли оплачивать 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала.
Письмо с предложением уже отправили главе Минтруда Антону Котякову.
Сейчас материнский капитал можно потратить на приобретение собственной недвижимости, однако не у всех семей есть возможность купить жилье, многие его арендуют. Поэтому идея разрешить арендовать жилье за маткапитал может поддержать молодые семьи.