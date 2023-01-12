Общество

Могут разрешить арендовать жилье за маткапитал

Главу Минтруда просят разрешить молодым семьям оплачивать половину стоимости ежемесячной аренды жилья за счет средств материнского капитала.

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала. Об этом сообщает «RT».

Автор инициативы просит внести изменения в нормативные акты, чтобы молодые семьи могли оплачивать 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала.

Письмо с предложением уже отправили главе Минтруда Антону Котякову.

Сейчас материнский капитал можно потратить на приобретение собственной недвижимости, однако не у всех семей есть возможность купить жилье, многие его арендуют. Поэтому идея разрешить арендовать жилье за маткапитал может поддержать молодые семьи.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Общество
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