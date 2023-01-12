«Золотая корона» снова работает в Таджикистане

Платежная система «Золотая корона» получила лицензию Нацбанка Таджикистана на пять лет, сообщает «Интерфакс».
До 2020 года «Золотая корона» работала в Таджикистане и совершала более 80% транзакций из России без открытия банковского счета.
В 2019 году платежная система не приняла условия Нацбанка Таджикистана, по которым все трансграничные переводы должны проходить через национальный процессинговый центр без открытия счета. Такой порядок работы расходится с законодательством РФ, поэтому «Золотая корона» приостановила работу в республике.