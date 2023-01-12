Платежные системы

«Золотая корона» снова работает в Таджикистане

Платежной системе выдали лицензию на пять лет, теперь совершать трансграничные переводы будет удобнее.

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Платежная система «Золотая корона» получила лицензию Нацбанка Таджикистана на пять лет, сообщает «Интерфакс».

До 2020 года «Золотая корона» работала в Таджикистане и совершала более 80% транзакций из России без открытия банковского счета.

В 2019 году платежная система не приняла условия Нацбанка Таджикистана, по которым все трансграничные переводы должны проходить через национальный процессинговый центр без открытия счета. Такой порядок работы расходится с законодательством РФ, поэтому «Золотая корона» приостановила работу в республике.

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