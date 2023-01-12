ЦБ создал «дорожную карту» поддержки малого бизнеса

Банк России опубликовал «дорожную карту» поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в 2023–2024 годах, сообщает сайт ЦБ.

В комплекс поддержки МСП входит повышение доступности кредитов, сокращение издержек при кредитовании, открытие доступа к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов. Кроме того, будут снижены транзакционных издержек за счет оплаты через систему быстрых платежей.

Также Банк России продумывает условия размещения активов малых предприятий на инвестиционных платформах.

В октябре 2022 года замедлились темпы кредитования МСП. Общий объем займов за месяц достиг 1,1 трлн рублей. Число выданных кредитов по сравнению с сентябрем 2022 года сократилось на 2,4%, а по сравнению с 2021 годом — выросло на 1,7%.