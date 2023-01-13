Про переплату налогов сроком более 3 лет можно забыть. Она не идет на ЕНП

Дело в том, что заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты (п.7 ст. 78 НК РФ).

Переплаченный налог за пределами этого срока не подлежит возврату (зачету).

При формировании сальдо ЕНС из состава совокупной суммы обязанностей такие суммы переплаты исключаются.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.12.2022 № СД-3-8/15024@.

Сумма переплаты, возникшая более чем за 3 года, на ЕНС учитываться не будет, зачет таких сумм не производится.