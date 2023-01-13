⚡️ Путин подписал важные поручения: штрафы компаниям, мобилизация, компенсации за мошенничество

Владимир Путин сегодня утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.
Президент поручил:
- представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации.
- ввести механиз выплаты банками компенсации клиентам, чьи деньги были похищены мошенниками.
- принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Срок – 1 мая.
Еще были оформлены поручения по развитию производства протезов, комплектующих к ним, обеспечению потребностей новых территорий РФ, в том числе, в сфере здравоохранения, разработке учебных программ по истории и обществознанию.