КоАП РФ

За продажу лекарств без рецепта будут штрафовать до 200 тысяч рублей

К ответственности привлекут не только руководителей аптек, но и недобросовестных фармацевтов.

Версия для печати

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, пишут «РИА Новости».

Раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптеки. Теперь будут наказывать и недобросовестных фармацевтов.

Им будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей или запрет работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Индивидуальные предприниматели за продажу лекарств без рецепта заплатят от 50 до 100 тыс. рублей, а юрлица – от 150 до 200 тыс. рублей.

Автор инициативы, сенатор Ирина Рукавишникова сообщила, что за 13 лет стало почти в три раза больше «лекарственных наркоманов».

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
КоАП РФ
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономические преступления

Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Как совмещать налоговые режимы и сколько на этом можно сэкономить?

На налоговом эфире разобрали следующие вопросы: 1. Какие нюансы учитывать при совмещении ПСН и УСН? 2. Как правильно рассчитать налоговую нагрузку и распределить страховые взносы при совмещении ПСН и УСН? 3. Как платить налоги и взносы при совмещении ПСН и УСН? 4. Какие еще режимы можно совмещать и как это правильно делать?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще