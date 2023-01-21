За продажу лекарств без рецепта будут штрафовать до 200 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, пишут «РИА Новости».

Раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптеки. Теперь будут наказывать и недобросовестных фармацевтов.

Им будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей или запрет работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Индивидуальные предприниматели за продажу лекарств без рецепта заплатят от 50 до 100 тыс. рублей, а юрлица – от 150 до 200 тыс. рублей.

Автор инициативы, сенатор Ирина Рукавишникова сообщила, что за 13 лет стало почти в три раза больше «лекарственных наркоманов».