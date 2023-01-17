Общество

В сентябре 2023 года в вузах запустят новый курс российской истории

Его будут проходить студенты неисторических специальностей. Также осенью может появиться модуль по военной подготовке, где научат взаимодействовать с оружием и применять гранаты.

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С 1 сентября 2023 года Минобрнауки собирается ввести обновленный курс российской истории в отечественных вузах, сообщает «Коммерсант».

Курс рассчитан на студентов неисторических специальностей.

Осенью 2023 года в вузах может появиться модуль по основам военной подготовки. Студентов научат разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74 и применять ручные гранаты.

Школьный курс по истории будет дополнен разделом о вводе российских войск на территорию Украины. Тему будут проходить в 10-11-х классах.

Помимо этого, старшеклассников научат противостоять историческим фальсификациям.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
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