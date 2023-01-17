В сентябре 2023 года в вузах запустят новый курс российской истории

С 1 сентября 2023 года Минобрнауки собирается ввести обновленный курс российской истории в отечественных вузах, сообщает «Коммерсант».
Курс рассчитан на студентов неисторических специальностей.
Осенью 2023 года в вузах может появиться модуль по основам военной подготовки. Студентов научат разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74 и применять ручные гранаты.
Школьный курс по истории будет дополнен разделом о вводе российских войск на территорию Украины. Тему будут проходить в 10-11-х классах.
Помимо этого, старшеклассников научат противостоять историческим фальсификациям.