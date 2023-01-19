Мобилизованным будут оказывать бесплатную юридическую помощь

Мобилизованным и их семьям хотят дать право на бесплатную юридическую помощь, пишет «Парламентская газета».
Законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям уже подготовлен и отправлен в правительство.
Сейчас бесплатными юридическими услугами могут воспользоваться малоимущие, инвалиды, ветераны, пенсионеры, сироты, усыновители и опекуны, несовершеннолетние правонарушители, недееспособные россияне и лица, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.
Такую помощь можно получить в государственных юридических бюро, в адвокатских образованиях и в государственных органах.