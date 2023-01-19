⚡ В чем запутались бухгалтеры всей России: распутали и показали

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- игривые Бухтубы Артемия Васенко.
- нетоксичные Бухстримы от Елены Ярушкиной. Смотрите. Наслаждайтесь.
Особенно удачным вышел первый в этом году выпуск Бухтуба. Нам YouTube рекомендует двигаться в том же направлении: выросли просмотры и лайки. В общем, годный контент. И его на нашем канале будет еще больше: начинаем публиковать каждую неделю мини-курсы.
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Наш канал:
Гладкого перехода на ЕНП не получилось. Проблемы начались с первых дней. Когда-то все образуется и пойдет своим чередом, а пока вот так…
За 2022 год повысилась цифровая зрелость населения, увеличилось количество социально значимых услуг и стало больше IT-компаний.
Отвечаем на бесконечные вопросы ИП и самозанятых, которые до сих пор не разобрались с Единым налоговым платежом.
Уже рассмотрено 1,2 млн заявлений на получение единого детского пособия. Госуслуги приняли 27 млн обращений на получение социальных льгот.
«Сбербанк» сохранил свое доминирующее положение среди финансовых брендов.
За 2022 год количество выданных кредитов на одного заемщика выросло до 2,3. Чаще всего дополнительные кредиты берут молодые люди от 25 до 30 лет.
С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.
Разберем один способ анализа — он поможет вырасти в глазах руководителя, дать ему управленческие решения. Ну и рассчитывайте на прибавку к зарплате.
Главная задача платежного календаря заключается в планировании денежных потоков с возможностью разбивки всех финансовых операций по дням. Чаще всего составляет его бухгалтер. Расскажем, как правильно сформировать платежный календарь и какие сложности могут возникнуть.
В 2022 году ЦБ вышел из капитала Московского индустриального банка, сейчас 100% акций перешли к Промсвязьбанку.