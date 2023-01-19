Обзор налоговых новостей

⚡ В чем запутались бухгалтеры всей России: распутали и показали

Особенно удачным вышел первый в этом году выпуск Бухтуба. Нам YouTube рекомендует двигаться в том же направлении: выросли просмотры и лайки. В общем, годный контент. И его на нашем канале будет еще больше: начинаем публиковать каждую неделю мини-курсы.

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НДФЛ

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

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Автоматизация финансового планирования

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен

Главная задача платежного календаря заключается в планировании денежных потоков с возможностью разбивки всех финансовых операций по дням. Чаще всего составляет его бухгалтер. Расскажем, как правильно сформировать платежный календарь и какие сложности могут возникнуть.

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен
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