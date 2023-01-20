«Нестле Россия» отправила на пенсию иностранного директора

17 января 2023 года генеральным директором российской «дочки» Nestle стал Денис Войтюк, сообщает «Коммерсант».
С 2017 года компанию возглавлял Марсиаль Роллан, который также руководил Nestle во Франции.
В «Нестле Россия» сообщили, что Марсиаль Роллан скоро выйдет на пенсию, а смена руководителя – это «часть регулярного кадрового цикла».
Nestle выпускает продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных.
В 2021 году выручка «Нестле Россия» выросла на 14,3%, до 189,57 млрд рублей, чистая прибыль составила 7,48 млрд рублей.
Весной 2022 года компания приостановила поставки в страну, перестала инвестировать в производство и рекламу.