Ведение бизнеса

«Нестле Россия» отправила на пенсию иностранного директора

Генеральным директором компании стал Денис Войтюк, а Марсиаль Роллан собирается уйти на пенсию.

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17 января 2023 года генеральным директором российской «дочки» Nestle стал Денис Войтюк, сообщает «Коммерсант».

С 2017 года компанию возглавлял Марсиаль Роллан, который также руководил Nestle во Франции.

В «Нестле Россия» сообщили, что Марсиаль Роллан скоро выйдет на пенсию, а смена руководителя – это «часть регулярного кадрового цикла».

Nestle выпускает продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных.

В 2021 году выручка «Нестле Россия» выросла на 14,3%, до 189,57 млрд рублей, чистая прибыль составила 7,48 млрд рублей.

Весной 2022 года компания приостановила поставки в страну, перестала инвестировать в производство и рекламу.

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