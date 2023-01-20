Личные финансы

Четверть зрителей планируют отказаться от оплаты видеосервисов

Пользователи жалуются на высокую стоимость сервисов, кто-то платит только за просмотр конкретных фильмов, а кому-то подписку подарили, и они не собираются ее продлять.

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В 2022 году выручка отечественного рынка видеосервисов выросла на 5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков из TelecomDaily и Б1.

Более 25% опрошенных собираются отказаться от оплаты сервисов, поскольку их контент из-за санкций сократился в среднем на 10%.

44% сообщили, что подписка дорого стоит, 32% собираются отменить оплату после просмотра конкретного сериала, 11% не планируют продлять подаренную подписку.

Качество контента не устраивает 10% опрошенных, а 3% отметили низкий уровень сервиса.

Видеоплатформы начали производить собственные материалы, чтобы компенсировать нехватку западных фильмов и избежать оттока аудитории.

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