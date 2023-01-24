Общество

Чтобы выехать за границу на авто, придется резервировать дату и время

Также правительство обустроит на приграничных дорогах специальные площадки для стоянки транспорта и пропускные пункты.

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», по которым будет нужно заранее резервировать дату и время для пересечения границы РФ на автомобиле. Об этом сообщает «ТАСС».

Механизм с резервированием времени продумают до 31 декабря 2023 года. В нем определят порядок пересечения границы и категории транспорта, которые имеют право на проезд без очереди.

Правительство утвердит требования к обустройству дорог, площадок для стоянки и пунктов пропуска через границу.

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