Чтобы выехать за границу на авто, придется резервировать дату и время

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», по которым будет нужно заранее резервировать дату и время для пересечения границы РФ на автомобиле. Об этом сообщает «ТАСС».

Механизм с резервированием времени продумают до 31 декабря 2023 года. В нем определят порядок пересечения границы и категории транспорта, которые имеют право на проезд без очереди.

Правительство утвердит требования к обустройству дорог, площадок для стоянки и пунктов пропуска через границу.