Негосударственные пенсионные фонды будут консультировать по финансовым вопросам

Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень услуг, которые могут оказывать своим клиентам негосударственные пенсионные фонды, сообщает «Интерфакс».

НПФ смогут оказывают информационно-консультационные услуги в сфере финансов, выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Теперь НПФ будут совмещать предоставление пенсионных услуг и консультации по финансовым вопросам.

До этого фонды занимались только негосударственным пенсионным обеспечением и обязательным пенсионным страхованием. Другие виды деятельности были запрещены.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.