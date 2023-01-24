Негосударственные пенсии

Негосударственные пенсионные фонды будут консультировать по финансовым вопросам

Принят закон о расширении деятельности НПФ, теперь фонды могут оказывать информационно-консультационные услуги.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень услуг, которые могут оказывать своим клиентам негосударственные пенсионные фонды, сообщает «Интерфакс».

НПФ смогут оказывают информационно-консультационные услуги в сфере финансов, выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Теперь НПФ будут совмещать предоставление пенсионных услуг и консультации по финансовым вопросам.

До этого фонды занимались только негосударственным пенсионным обеспечением и обязательным пенсионным страхованием. Другие виды деятельности были запрещены.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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