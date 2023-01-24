Право

У подозреваемых и осужденных будут брать геномную информацию

Если раньше анализ ДНК брали только у осужденных за тяжкие преступления, то теперь геномной регистрации подлежат даже подозреваемые и те, кто находится под административным арестом.

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о взятии ДНК у подозреваемых и обвиняемых, сообщает «Интерфакс».

В список тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации войдут все осужденные и отбывающие наказание, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также те, кто находится под административным арестом.

Ответственным за обязательную геномную регистрацию будет Следственный комитет.

Сейчас анализ ДНК берут только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за нарушение половой неприкосновенности.

В проекте дается определение «геномной информации» – это биометрические персональные данные, в которых содержится кодированная информация об определенных фрагментах ДНК.

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