У подозреваемых и осужденных будут брать геномную информацию

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о взятии ДНК у подозреваемых и обвиняемых, сообщает «Интерфакс».

В список тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации войдут все осужденные и отбывающие наказание, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также те, кто находится под административным арестом.

Ответственным за обязательную геномную регистрацию будет Следственный комитет.

Сейчас анализ ДНК берут только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за нарушение половой неприкосновенности.

В проекте дается определение «геномной информации» – это биометрические персональные данные, в которых содержится кодированная информация об определенных фрагментах ДНК.