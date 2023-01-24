Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака Rostic`s

Компания «Юнирест», через которую работали российские подразделения KFC, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Rostic`s, пишет «Коммерсант».

Товарный знак регистрируется по классам международной классификации, которые позволяют производить и продавать блюда из курицы, рыбы и мяса, а также оказывать услуги кафе, ресторанов и осуществлять доставку еды.

В октябре 2022 года ижевская компания «Смарт Сервис» получила 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда. По условиям договора франчайзи должен провести ребрендинг и переименовать рестораны в Rostic`s.