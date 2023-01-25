В новых регионах могут изменить правила использования материнского капитала

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил, что в правила использования материнского капитала на новых территориях могут вноситься изменения в связи с тяжелой ситуацией. Об этом сообщает «ТАСС».

«Мы должны внедрять наши меры поддержки не вместо, а наряду с теми, к которым они привыкли, иначе люди будут чувствовать себя обделенными», - сказал Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что на новых территориях «очень много проблем, ситуация подчас трагическая», и необходимо адаптировать материнский капитал для решения конкретных задач.