Майнинг в жилых домах собираются запретить

Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство рекомендацию о запрете майнинга в жилых домах по всей России для предотвращения пожаров, пишет «Коммерсант».

На сегодня в стране нет законодательства, регулирующего майнинг.

17 ноября 2022 года в Госдуму поступил законопроект о регулировании майнинга. Минфин выступил против предложения ЦБ о тотальном лицензировании майнинга в рамках законопроекта. Ведомство настаивает на совместном согласовании с Банком России нормативного акта об экспериментальном правовом режиме.

Законопроект должны были согласовать до конца 2022 года. Но отложили из-за опасений, что майнинг будет использован для незаконного вывода денег за рубеж. Документ будут рассматривать в этом году.