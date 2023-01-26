Майнинг

Майнинг в жилых домах собираются запретить

В правительство пришла рекомендация: запретить майнинг-отели в энергодефицитных районах, в том числе Москве, на Кубани и в Адыгее. А что касается майнинга в жилых домах, то такой запрет может появиться для всей территории страны.

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Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство рекомендацию о запрете майнинга в жилых домах по всей России для предотвращения пожаров, пишет «Коммерсант».

На сегодня в стране нет законодательства, регулирующего майнинг.

17 ноября 2022 года в Госдуму поступил законопроект о регулировании майнинга. Минфин выступил против предложения ЦБ о тотальном лицензировании майнинга в рамках законопроекта. Ведомство настаивает на совместном согласовании с Банком России нормативного акта об экспериментальном правовом режиме.

Законопроект должны были согласовать до конца 2022 года. Но отложили из-за опасений, что майнинг будет использован для незаконного вывода денег за рубеж. Документ будут рассматривать в этом году.

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