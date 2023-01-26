Производители упакованной воды тоже будут получать финансовую поддержку

В первом чтении Госдума приняла законопроект о мерах поддержки предпринимателей, чей бизнес – добывать и производить питьевую воду.
Новые правила позволят субъектам МСП претендовать на государственные гранты и субсидии.
На сегодня согласно сведениям из Реестра производством упакованных питьевых вод занимаются 3049 субъектов МСП. Если их субсидировать, увеличится численность предприятий, появятся новые рабочие места и станет выше качество упакованной воды за счет более высокой конкуренции.
Сейчас не все малые и средние предприятия имеют возможность получать финансовую поддержку от государства. Те же, кто использовал ее в прошлом году, получили от государства свыше 1 трлн рублей, пояснила первый заместитель Председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.