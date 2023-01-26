Банк ДОМ.РФ будет еще быстрее оформлять ипотеку

Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на первичном рынке, клиент может получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.

Процесс не «разрывается» этапом заполнением анкеты и подтверждения доходов через предоставление согласия на выписку из ПФР или предоставлением документов на бумажном носителе.

Для банка это тоже хорошо: он принимает решение на основании верифицированных данных, полученных напрямую из цифрового профиля заемщика.

Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и в момент входа предоставить согласие на предоставление информации Банку из «Цифрового профиля».