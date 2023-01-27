Если в 2023 году вы заплатили налоги на старые реквизиты, ваши деньги не пропадут

Они автоматически будут зачислены в УФК по Тульской области.
Об том рассказали в УФНС по г. Москве в ходе вебинара.
Если пока эта отправленная на другие реквизиты сумма не отражена на вашем ИЛС, надо подождать.
Если в 2023 году вы скопировали старую прошлогоднюю платежку и отправили налог в ИФНС по Москве, не беспокойтесь. Деньги не пропадут.
Они автоматически будут зачислены в УФК по Тульской области.
Об том рассказали в УФНС по г. Москве в ходе вебинара.
Если пока эта отправленная на другие реквизиты сумма не отражена на вашем ИЛС, надо подождать.
Кредитным организациям удалось компенсировать убытки первого полугодия 2022 года за счет бизнес-кредитования, ипотеки и сбережений населения.
Популярностью пользуются пятитысячные купюры, тогда как сокращается число сторублевых банкнот и наличных номиналом 1 000 рублей.
Правила уплаты налогов изменились, изменилась и 1С: Бухгалтерия 8.3.
Сбор с пачки сигарет будет около 71 рубля. Отменили акциз на вейпы и устройства для нагревания табака, при этом подняли ставку на жидкость для вейпов и табак.
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Наткнулась на статью здесь про плохих бухгалтеров, действительно много мартышек, в результате работы которых, потом платишь штрафы за не сданные вовремя отчеты и теряешь клиентов, например.
Если в 2023 году вы скопировали старую прошлогоднюю платежку и отправили налог в ИФНС по Москве, не беспокойтесь. Деньги не пропадут.
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