ЕНП (единый налоговый платеж)

Если в 2023 году вы заплатили налоги на старые реквизиты, ваши деньги не пропадут

Если в 2023 году вы скопировали старую прошлогоднюю платежку и отправили налог в ИФНС по Москве, не беспокойтесь. Деньги не пропадут.

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Они автоматически будут зачислены в УФК по Тульской области.

Об том рассказали в УФНС по г. Москве в ходе вебинара.

Если пока эта отправленная на другие реквизиты сумма не отражена на вашем ИЛС, надо подождать.

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