Крымчане-участники СВО начнут получать землю у моря

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ускорить процесс выдачи земельных участков для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом пишет «ТАСС».
С 1 апреля 2023 года стартует выдача и оформление земельных участков на территориях, прилегающих к Черноморскому побережью.
Также власти выделят средства на подведение к участкам электроэнергии, на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Земельные участки для участников СВО и их родственников будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах Крыма.