В Госдуме предложили не защищать права западной интеллектуальной собственности

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил «заморозить» право на защиту западной интеллектуальной собственности на время санкций и ареста активов РФ. Об этом сообщают «РИА Новости».

«В нынешних условиях надо делать все то, что выгодно для наших граждан, для нашей экономики и нашей обороны! Право на защиту западной интеллектуальной собственности следовало бы заморозить на время западных санкций и ареста наших активов», – сообщил Олег Морозов.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать иностранную интеллектуальную собственность без лицензии. Это станет ответом на введение санкций.

Также Дмитрий Медведев выразил благодарность тем, кто создает пиратский софт и использует его «в режиме личных санкций».