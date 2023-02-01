Налоговый мониторинг вписывают в АИС «Налог-3»

Об этом рассказывает ФНС.
В состав рабочей группы вошли 20 крупных компаний.
Протестируют такие базовые сценарии информационного взаимодействия:
- определение состояния (доступности) информационной системы компании;
- информирование налоговиков о доступности информационной системы;
- предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве;
- запрос на просмотр документа в электронном архиве;
- запрос на доразмещение документа в электронном архиве;
- получение отчета о работе с запросной системой и получение сводного протокола операций.
Для тестирования участникам мониторинга дадут доступ к тестовому контуру АИС «Налог-3», так называемой «песочнице».
Тестирование сценариев завершится до 1 июня 2023 года.