Таможенное право

Таможня изъяла больше 82 млн пачек сигарет

В 2,5 раза стало больше нарушений по ввозу табачной продукции. В 2022 году ФТС нашла 65,5 млн нелегальных пачек сигарет.

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Федеральная таможенная служба в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет, сообщается на сайте ФТС.

За 2022 год нарушения по ввозу табачной продукции выросли в 2,5 раза.

Сотрудники ведомства нашли 65,5 млн пачек нелегальных сигарет, тогда как в 2021 году – 25,5 млн.

Таможня задержала более 317 тыс. электронных систем доставки никотина и жидкостей для вейпов.

Против нарушителей возбудили 128 уголовных дел и 362 дела об административных правонарушениях. За незаконное перемещение табачной продукции в 2022 году выписали штрафы на 391 млн рублей.

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