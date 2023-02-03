Таможня изъяла больше 82 млн пачек сигарет

Федеральная таможенная служба в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет, сообщается на сайте ФТС.
За 2022 год нарушения по ввозу табачной продукции выросли в 2,5 раза.
Сотрудники ведомства нашли 65,5 млн пачек нелегальных сигарет, тогда как в 2021 году – 25,5 млн.
Таможня задержала более 317 тыс. электронных систем доставки никотина и жидкостей для вейпов.
Против нарушителей возбудили 128 уголовных дел и 362 дела об административных правонарушениях. За незаконное перемещение табачной продукции в 2022 году выписали штрафы на 391 млн рублей.