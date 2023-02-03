Население купило почти в 18 раз больше золотых слитков

В 2022 году физлица приобрели рекордное количество золота в слитках, более 50 т. Об этом сообщают «Известия».

60% проданных слитков имеют вес 1 кг, 38% весят меньше килограмма. 2% купили стандартный слиток в 12,4 кг.

Ранее золото покупали по 6-7 т в год. Сейчас на фоне геополитической неопределенности спрос на драгметаллы вырос в 16-18 раз.

Население рассматривает золото как надежный актив, который особенно выгодно приобретать после отмены НДС в 20%.

Минфин прогнозирует повышение спроса на золото на протяжении всего 2023 года.

С 1 апреля 2023 года появится больше организаций, которые могут продавать инвестиционные драгметаллы.