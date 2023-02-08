Новости ФНС

За 2022 год согласовала на мировой с бизнесом рекордную сумму долга

Арбитражный суд заключил и утвердил 592 мировых соглашения с юридическими и физическими лицами на сумму 16,7 млрд руб. Это рекорд.

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Сумма урегулированного долга по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 124,2 %, сообщает ФНС на своем сайте.

На 1 января 2023 года уже погашено 12,1 млрд руб. задолженности, включенной в график мирового соглашения.

Урегулировать долг бизнес может через «Площадку реструктуризации долга» на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом.

Проект презентовался на Петербургском юридическом форуме и Московском финансовом форуме.

Его цель – выбрать обоснованный способ урегулирования задолженности, чтобы собственники не потеряли бизнес.

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