За 2022 год согласовала на мировой с бизнесом рекордную сумму долга

Сумма урегулированного долга по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 124,2 %, сообщает ФНС на своем сайте.
На 1 января 2023 года уже погашено 12,1 млрд руб. задолженности, включенной в график мирового соглашения.
Урегулировать долг бизнес может через «Площадку реструктуризации долга» на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом.
Проект презентовался на Петербургском юридическом форуме и Московском финансовом форуме.
Его цель – выбрать обоснованный способ урегулирования задолженности, чтобы собственники не потеряли бизнес.