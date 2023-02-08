Общество

В Москве появилась туристическая карта

Карта позволяет сэкономить 15% от стоимости экскурсий и действует 30 дней с момента первого использования.

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По карте Moscow CityPass Express туристам предложат обзорные экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах, экскурсии по парку «Зарядье» и стадиону «Лужники», сообщается на сайте мэра Москвы.

Moscow CityPass Express действует 30 дней с момента первого использования. Она стоит 5 100 рублей, что позволяет сэкономить 15% от полной стоимости билетов.

Также по туристической карте можно посетить Музей архитектуры им. Щусева, ГМИИ им. Пушкина, Еврейский музей и центр толерантности. Проход к кассам будет быстрее.

Владельцы карты увидят Москву со смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel и прокатятся на канатной дороге.

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