В Москве появилась туристическая карта

По карте Moscow CityPass Express туристам предложат обзорные экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах, экскурсии по парку «Зарядье» и стадиону «Лужники», сообщается на сайте мэра Москвы.

Moscow CityPass Express действует 30 дней с момента первого использования. Она стоит 5 100 рублей, что позволяет сэкономить 15% от полной стоимости билетов.

Также по туристической карте можно посетить Музей архитектуры им. Щусева, ГМИИ им. Пушкина, Еврейский музей и центр толерантности. Проход к кассам будет быстрее.

Владельцы карты увидят Москву со смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel и прокатятся на канатной дороге.